Глухие фотографы покажут своё видение красноярского национального парка

Группа фотографов с педагогом поедет в национальный парк «Ергаки», чтобы издать собрать материал для фотокниги, узнал 5 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС.

Русское географическое общество объявило о проекте в рамках медиагранта «Непосредственность заповедника „Ергаки“ глазами неслышащих фотографов». Автор проекта Анастасия Несчастнова сообщила корреспонденту ТАСС, что фотографы отправятся в национальный парк под руководством преподавателя фотографии.

Она рассказала, что основные цели этого начиная — это привлечение неслышащей молодежи к проблемам охраны природы, а также расширение границ замкнутого мира неслышащих.

«У этого проекта несколько целей — глухие люди смогут улучшить навыки фотографа, познакомиться с экотуризмом, расширить кругозор с помощью труднодоступных мест России, узнать больше о природоохранной деятельности. Мы можем показать на собственном примере, что глухие могут преодолевать сложные маршруты и передавать свое видение красоты. Также проект поможет изменить отношение общества к людям с инвалидностью», — рассказала Несчастнова.

По итогам проекта будут проведены выставки в Красноярске, Новосибирске, Казани, Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее в Новосибирске бесплатно показали фильм о жизни глухих «Услышь меня».