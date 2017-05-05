 

Глухие фотографы покажут своё видение красноярского национального парка

 5 мая, 19:02
подходящие темы
Глухие фотографы покажут своё видение красноярского национального парка
Фото с сайта globallookpress.com

Группа фотографов с педагогом поедет в национальный парк «Ергаки», чтобы издать собрать материал для фотокниги, узнал 5 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС.

Русское географическое общество объявило о проекте в рамках медиагранта «Непосредственность заповедника „Ергаки“ глазами неслышащих фотографов». Автор проекта Анастасия Несчастнова сообщила корреспонденту ТАСС, что фотографы отправятся в национальный парк под руководством преподавателя фотографии.

Она рассказала, что основные цели этого начиная — это привлечение неслышащей молодежи к проблемам охраны природы, а также расширение границ замкнутого мира неслышащих.

«У этого проекта несколько целей — глухие люди смогут улучшить навыки фотографа, познакомиться с экотуризмом, расширить кругозор с помощью труднодоступных мест России, узнать больше о природоохранной деятельности. Мы можем показать на собственном примере, что глухие могут преодолевать сложные маршруты и передавать свое видение красоты. Также проект поможет изменить отношение общества к людям с инвалидностью», — рассказала Несчастнова.

По итогам проекта будут проведены выставки в Красноярске, Новосибирске, Казани, Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее в Новосибирске бесплатно показали фильм о жизни глухих «Услышь меня».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

По зубцам «индийской короны»

 4 мая, 10:36 • колонка
Алексей Гамзов
журналист
 28 апреля, 18:00 • тест

Тест: Тбилиси или Гонконг?

Проверьте, насколько хорошо вы подготовлены к майским праздникам: какие популярные туристические направления выбираете и как владеете знаниями о девяти интересных местах, которые стоит посмотреть жителям Сибири.
 28 апреля, 12:59 • интервью

Интересен скандалами

Когда в центре Новосибирска появится пешеходная улица, зачем убили Городовичка и куда идёт Монстрация? Глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова поговорила с корреспондентом Сиб.фм об общественных пространствах и современном искусстве.
самое популярное
 1 мая, 13:01 • новость

Монстрация под лозунгом «**** запрещена в России» началась в Новосибирске

Традиционное новосибирское первомайское шествие Монстрация стартовало в 13:00 от Дома офицеров: оно пройдёт по Красному проспекту до площади Ленина и завершится у оперного театра.
 24 апреля, 09:51 • тест

Тест: вжух или ждун?

Что такое «дратути» и «шлакоблокунь», чем отличается вжух от ждуна? Тест от Сиб.фм и Tele2 на знание актуальных интернет-мемов.
 28 апреля, 18:12 • новость

Десятки затопленных могил всплыли в Новосибирской области

Десятки могил на кладбище в Новосибирской области всплыли после затопления паводковыми водами.
 23 апреля, 12:13 • новость

Жители Новосибирска вышли на митинг с новыми претензиями к губернатору

В Новосибирске прошёл митинг на набережной Оби, который изначально предполагался за отставку губернатора Владимира Городецкого — однако после отмены его решения о повышении тарифов ЖКХ митингующие не требовали отставки губернатора, но выдвинули новые претензии к его работе.
 4 мая, 09:14 • новость

Жительница Новосибирской области пойдёт под суд за покупку флешки на AliExpress

Жительница города Барабинска Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в покупке шпионской техники — 56-летняя женщина заказала на интернет-аукционе AliExpress флешкарту с встроенным диктофоном.
 24 апреля, 14:21 • новость

Новосибирский суд не позволил Залесовым узнать место заключения убийцы их дочери

В Новосибирске первомайский судья отказал родителям убитой школьницы Карины Залесовой в их праве знать о месте заключения убийцы их дочери.
присоединяйтесь!
    