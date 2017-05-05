 

Красноярский завод готов к серийному выпуску новой баллистической ракеты — эксперт

 5 мая, 09:10
подходящие темы
Красноярский завод готов к серийному выпуску новой баллистической ракеты &mdash; эксперт
Завод «КрасМаш», фото с сайта krasm.com

Расположенный в Красноярске оборонный завод «КрасМаш» готов к старту серийного выпуска новой баллистической ракеты «Сармат» (по классификации НАТО — «Сатана»), об этом заявил военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, узнал корреспондент Сиб.фм 5 мая из сообщения РИА Новости.

Минобороны планировало начать поставки новой ракеты в войска уже к 2018 году. По словам Леонкова, эти расчёты остаются реальными.

«В сроки, думаю, уложатся. Потому что была проделана огромная работа не только красноярским заводом, но и коллективом Московского института теплотехники. Всё идёт по плану, как и намечали», — сказал военный эксперт.

Леонков также добавил, что ведущие мировые державы испытывают повышенный интерес к новому виду оружия в силу заявленных уникальных характеристик: «Сармат» сможет после запуска обогнуть почти половину экватора.

«Данная ракета имеет дальность поражения, по некоторым данным, до 18 тысяч километров, при этом она имеет большое количество разделяемых частей — от 10 до 15 боеголовок, каждая мощностью до 750 килотонн. Лететь к цели они будут на гиперзвуковых скоростях, совершать манёвры, при этом и существующая американская система ПРО, и перспективная не смогут их перехватить», — пояснил Алексей Леонков.

По словам эксперта, подобного вида вооружения нет ни у одной страны мира, даже у США, которые так и не смогли разогнать свои ракеты до гиперзвуковой скорости. В тоже время Россия уже ведёт разработку железнодорожного варианта «Сармата», чтобы иметь возможность запускать его из любой точки страны.

Напомним, в январе сообщалось о том, что лётные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» состоятся в марте на военном космодроме Плесецк. Официальных данных об этих испытаниях нет.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 3 мая, 07:00 • интервью

Чип не нужен

Надо ли вживлять под кожу биочип и каким будет человек будущего? Корреспондент Сиб.фм поговорила с Евгением Черешневым, который называет себя сторонником цифровой демократии, о кибербезопасности, больших данных и свободе.

Мир без проводов

 14 апреля, 12:22 • колонка
Владимир Шишмарёв
инженер беспроводных технологий
 31 марта, 13:46 • интервью

Три мужских стартапа: мясо, бороды и виртуальность

Что общего у барбершопа, клуба виртуальной реальности и мясного бара? Правильный ответ: мужское начало. Корреспондент Сиб.фм поговорила с основателями трёх стартапов по гендерному принципу.
самое популярное
 1 мая, 13:01 • новость

Монстрация под лозунгом «**** запрещена в России» началась в Новосибирске

Традиционное новосибирское первомайское шествие Монстрация стартовало в 13:00 от Дома офицеров: оно пройдёт по Красному проспекту до площади Ленина и завершится у оперного театра.
 24 апреля, 09:51 • тест

Тест: вжух или ждун?

Что такое «дратути» и «шлакоблокунь», чем отличается вжух от ждуна? Тест от Сиб.фм и Tele2 на знание актуальных интернет-мемов.
 28 апреля, 18:12 • новость

Десятки затопленных могил всплыли в Новосибирской области

Десятки могил на кладбище в Новосибирской области всплыли после затопления паводковыми водами.
 23 апреля, 12:13 • новость

Жители Новосибирска вышли на митинг с новыми претензиями к губернатору

В Новосибирске прошёл митинг на набережной Оби, который изначально предполагался за отставку губернатора Владимира Городецкого — однако после отмены его решения о повышении тарифов ЖКХ митингующие не требовали отставки губернатора, но выдвинули новые претензии к его работе.
 24 апреля, 14:21 • новость

Новосибирский суд не позволил Залесовым узнать место заключения убийцы их дочери

В Новосибирске первомайский судья отказал родителям убитой школьницы Карины Залесовой в их праве знать о месте заключения убийцы их дочери.
 4 мая, 09:14 • новость

Жительница Новосибирской области пойдёт под суд за покупку флешки на AliExpress

Жительница города Барабинска Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в покупке шпионской техники — 56-летняя женщина заказала на интернет-аукционе AliExpress флешкарту с встроенным диктофоном.
присоединяйтесь!
    