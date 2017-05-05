Расположенный в Красноярске оборонный завод «КрасМаш» готов к старту серийного выпуска новой баллистической ракеты «Сармат» (по классификации НАТО — «Сатана»), об этом заявил военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, узнал корреспондент Сиб.фм 5 мая из сообщения РИА Новости.

Минобороны планировало начать поставки новой ракеты в войска уже к 2018 году. По словам Леонкова, эти расчёты остаются реальными.

«В сроки, думаю, уложатся. Потому что была проделана огромная работа не только красноярским заводом, но и коллективом Московского института теплотехники. Всё идёт по плану, как и намечали», — сказал военный эксперт.

Леонков также добавил, что ведущие мировые державы испытывают повышенный интерес к новому виду оружия в силу заявленных уникальных характеристик: «Сармат» сможет после запуска обогнуть почти половину экватора.

«Данная ракета имеет дальность поражения, по некоторым данным, до 18 тысяч километров, при этом она имеет большое количество разделяемых частей — от 10 до 15 боеголовок, каждая мощностью до 750 килотонн. Лететь к цели они будут на гиперзвуковых скоростях, совершать манёвры, при этом и существующая американская система ПРО, и перспективная не смогут их перехватить», — пояснил Алексей Леонков.

По словам эксперта, подобного вида вооружения нет ни у одной страны мира, даже у США, которые так и не смогли разогнать свои ракеты до гиперзвуковой скорости. В тоже время Россия уже ведёт разработку железнодорожного варианта «Сармата», чтобы иметь возможность запускать его из любой точки страны.

Напомним, в январе сообщалось о том, что лётные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» состоятся в марте на военном космодроме Плесецк. Официальных данных об этих испытаниях нет.