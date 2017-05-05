 

Крупнейшую партию патронов пытались вывести машинисты поезда из Бурятии в Монголию

 5 мая, 18:42
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Крупнейшую партию патронов пытались вывести машинисты поезда из Бурятии в Монголию
Фото с сайта globallookpress.com

Грузовой поезд, следовавший в Монголию, вёз 37 500 контрафактных патронов для спортивного оружия, узнал 5 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Сибирского таможенного управления.

Во время прохождения контроля на пункте пропуска «Наушки» запрещённых предметов на поезде не было. Но когда состав подходил к границе, он замедлил ход на железнодорожной стрелке, и нарушители на ходу забросили в тепловоз рюкзаки.


Машинисты приняли запрещенный груз и состав, набирая скорость, направился к государственной границе. Оперативники знали о готовящейся операции по переправке боеприпасов, поэтому экстренно остановили поезд, несмотря на благополучно пройденный таможенный и пограничный контроль.

Четыре рюкзака содержали 750 коробок патронов для спортивного нарезного оружия «Стандарт» кольцевого воспламенения 22 калибра. Общий размер изъятой партии составил 37 500 патронов.

Двое из четырёх нарушителей пытались скрыться от правосудия на автомобиле, но были задержаны на контрольно-пропускном пункте «Кяхта».

Бурятской таможней в отношении граждан Монголии, причастных к преступлению, возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через таможенную границу боеприпасов по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения...»). Контрабандистам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет и выплата штрафа в размере до одного миллиона рублей.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы по возбужденному уголовному делу.

Напомним, ранее алтайские пограничники обнаружили в легковом автомобиле запасное колесо, заполненное агатом и нефритом.

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