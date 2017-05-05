 

Льготные авиабилеты из Красноярска в Крым поступят летом в продажу

 5 мая, 16:53
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Льготные авиабилеты из Красноярска в Крым поступят летом в продажу
Батилиман, Крым. Фото Алёны Мартыновой

Красноярск вошёл в программу субсидирования воздушных перевозок в Крым — авиаперелёт до Симферополя будет стоить порядка семи тысяч рублей в одну сторону, но не для всех, узнал корреспондент Сиб.фм 5 мая из сообщения пресс-службы правительства Красноярского края.

Со 2 июня по 27 октября авиакомпания «Уральские авиалинии» в рамках федеральной программы субсидирования будет выполнять полёты из аэропорта «Емельяново» по маршруту Красноярск — Симферополь. Перелёты будут происходить два раза в неделю на борту Airbus А320 вместимостью 156 человек. Стоимость льготного авиабилета в одну сторону составит семь тысяч рублей. Авиакомпания должна предоставить по льготному тарифу 43 места на каждый рейс.

«В 2017 году из федерального бюджета на субсидирование маршрута Красноярск — Симферополь предусмотрено 17,5 млн рублей, — отметил министр транспорта Красноярского края Сергей Ерёмин. — За сезон по спецтарифу авиакомпания сможет перевезти порядка двух тысяч пассажиров».

Стоит отметить, что по программе субсидирования право льготного авиаперелёта имеют малоподвижные люди с первой, второй и третьей группами инвалидности и их сопровождающих. Также в список льготников вошли молодые люди в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет.

Авиакомпания формирует с аэропортом «Емельяново» лётное расписание крымского направления. По сообщению пресс-службы, продажа авиабилетов начнётся в ближайшие дни. Кроме «Уральских авиалиний», перелёты из Красноярска в Симферополь будет осуществлять также авиакомпания «Северный ветер».

Напомним, летом 2014 года перелёты из Новосибирска в Симферополь стоили пять тысяч рублей в одну сторону — по федеральной программе субсидирования.

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