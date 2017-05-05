 

Молоко может быть заражено энцефалитом — минздрав Омской области

 5 мая, 16:01
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Молоко может быть заражено энцефалитом &mdash; минздрав Омской области
Фото с сайта globallookpress.com

Парное молоко может быть опасно для здоровья людей, если корову кусал энцефалитный клещ, узнал 5 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения интернет-портала «Омск здесь».

«Существует опасность заражения через продукты питания — молоко. Если на эндемичной территории клещ мог укусить животное, а впоследствии его молоко выпил человек, то в его организм попадёт вирус энцефалита», — предостерегла начальник отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия минздрава Омской области Екатерина Бондарь на пресс-конференции в Международном пресс-центре «МКР-Медиа».

В Омской области почти половина административных территорий являются эндемичными — 16 из 33. Омск попадает в это число уже третий год подряд.

Напомним, томские зоологи проводят исследования, чтобы выяснить причину размножения клещей в городских парках.

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