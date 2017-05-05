Парное молоко может быть опасно для здоровья людей, если корову кусал энцефалитный клещ, узнал 5 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения интернет-портала «Омск здесь».

«Существует опасность заражения через продукты питания — молоко. Если на эндемичной территории клещ мог укусить животное, а впоследствии его молоко выпил человек, то в его организм попадёт вирус энцефалита», — предостерегла начальник отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия минздрава Омской области Екатерина Бондарь на пресс-конференции в Международном пресс-центре «МКР-Медиа».

В Омской области почти половина административных территорий являются эндемичными — 16 из 33. Омск попадает в это число уже третий год подряд.

Напомним, томские зоологи проводят исследования, чтобы выяснить причину размножения клещей в городских парках.