Настоятель храма в Томской области обвинён в совращении юных прихожанок

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении священника из города Асина, который подозревается в совращении двух прихожанок, не достигших 16-летнего возраста, и сексуальном насилии над ними, узнал корреспондент Сиб.фм 5 мая из сообщения региональной прокуратуры.

По версии следствия, настоятель сельского храма в течение длительного времени совершал развратные действия и вступал в половую связь с двумя девушками. Когда об это стало известно, в отношении священника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», по части 3 статьи 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста» и по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Последнее обвинение — наиболее тяжкое: санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

После обвинения в этих преступлениях священник был отстранён местной епархией от служения и решением суда арестован. Сам бывший настоятель вины в сексуальных преступлениях не признаёт. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Асиновский городской суд.

Напомним, в марте в Кемеровской области житель города Прокопьевска был осуждён на 18,5 года колонии особого режима за ряд преступлений, совершённых в отношении трёх девочек школьного возраста. Преступник входил в доверие к детям, показывая им поддельное удостоверение полицейского.