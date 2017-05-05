 

Осуждённый за драку известный антифашист вышел из иркутской колонии

 5 мая, 08:37
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Осуждённый за драку известный антифашист вышел из иркутской колонии
Фото с сайта wikimedia.org

Известный активист антифашистского движения и один из его лидеров Алексей Сутуга, осуждённый за драку с националистами в Москве, освободился из колонии в Иркутской области, узнал корреспондент Сиб.фм 5 мая из сообщения агентства «Интерфакс-Сибирь».

К трём годам заключения Сутуга был приговорён в сентябре 2014 года по статье «Хулиганство». Его обвинили в том, что он в январе того же года с молотком напал на своих идеологических соперников — нескольких националистов, обедавших в одном из столичных кафе. На суде антифашист свою вину не признал и, напротив, утверждал, что зашёл в кафе случайно, увидел там завязавшуюся драку и пытался разнять зачинщиков конфликта.

Признанные пострадавшими по этому делу националисты ранее неоднократно фигурировали в подобных же стычках с представителями «антифа». Правозащитная организация «Мемориал» заявляла, что считает Сутугу политзаключённым. После освобождения Сутуги представители иркутского сообщества антифашистов сообщили журналистам, что он временно гостит у родных в Иркутске, но вскоре намерен вылететь в Москву.

Напомним, в апреле в Красноярске из исправительной колонии был освобождён оппозиционер Леонид Развозжаев, осуждённый по уголовному делу о народных волнениях на Болотной площади в мае 2012 года.

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