 

Почти 400 тысяч жителей Сибири начали пользоваться платёжной картой «Мир»

 5 мая, 14:30
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Почти 400 тысяч жителей Сибири начали пользоваться платёжной картой «Мир»
Фото с сайта globallookpress.com

Самыми активными пользователями новых национальных платёжных карт стали жители Красноярского края, узнал 5 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Сибирского отделения главного управления Центробанка.

Жители Красноярского края в первом квартале 2017 года рассчитались картами «Мир» в торговых точках 70 тысяч раз. Также в список регионов-лидеров по количеству транзакций вошли Республика Бурятия, Забайкальский и Алтайский края, Иркутская и Новосибирская области.

Уже с 1 июля 2017 года карты «Мир» будут получать вновь поступающие на службу работники бюджетных организаций и граждане, оформляющие пенсию. Выпускают и обслуживают карту «Мир» уже 70 банков по стране.

Напомним, ранее Центробанк отозвал лицензию у омского банка СИБЭС.

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