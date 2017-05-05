 

Программисты придумали «Аватар» и приложение для парализованных людей в Томске

 5 мая, 13:57
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Программисты придумали «Аватар» и приложение для парализованных людей в Томске
Фото с сайта ТГУ

Победителями хакатона по виртуальной реальности в Томске стали «Аватар» — робот телеприсутствия и виртуальный помощник VR-helper, который поможет людям с поражениями опорно-двигательной системы ускорить реабилитацию, узнал корреспондент Сиб.фм 5 мая из сообщения пресс-службы ТГУ.

Первый виртуальный хакатон по виртуальной реальности прошёл в Москве и Томске. В Томске на хакатон «Кибер-Сибирь» собрались участники из восьми городов, в течение 40 часов они разрабатывали свои проекты.

VR-helper придумала команда из Томска. Приложение поможет парализованным людям представлять движение конечностей и тем самым ускорит процесс восстановления.

«Нейрохирурги рекомендуют в период реабилитации каждый день мысленно представлять какое-либо движение парализованной конечности. В это время мозг передаёт импульсы в мышцы, производя микросокращения, — рассказал капитан команды Николай Муравьёв. — Это очень сложно, и человек либо бросает это через несколько дней, потому что фантазия не даёт возможности, либо засыпает. Приложение позволит „видеть“ движения, и человек их будет повторять».

Проект «Аватар» — это робот телеприсутствия, от существующих аналогов он отличается тем, что создаёт максимальный эффект присутствия.

«Практически каждая крупная компания сталкивается с такой проблемой, как командировки, когда сотрудник должен ехать в другой город или в другую страну, — сообщил капитан команды Сергей Балаховцев, приехавший на хакатон из Тюмени. — Наше устройство позволяет присутствовать в другом месте без физических перемещений. Человек видит полноценное трёхмерное изображение, слышит звук и даже может манипулировать объектами».

Напомним, что в марте 2016 года программисты придумали приложение для бар-хоппинга в Новосибирске.

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