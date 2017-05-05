 

Родители подрались в детской поликлинике в Иркутской области

 5 мая, 07:29
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Родители подрались в детской поликлинике в Иркутской области
Фото с сайта globallookpress.com

Усть-Илимский суд рассмотрел дело в отношении местного жителя, который попытался пройти без очереди в детской поликлинике и стал участником драки, узнал коррепондент Сиб.фм 5 мая из сообщения городского суда.

Городской суд Усть-Илимска установил, что в феврале 2017 года мужчина пришёл в детскую поликлинику с женой и новорождённым ребёнком, чтобы поставить последнему прививку. Мама проигнорировала очередь в кабинет, объясняя это словами педиатра о том, что прививку можно поставить вне очереди. Женщина, ожидающая очереди, преградила дорогу молодой маме, возник конфликт.

«Девушка попросила своего мужа, чтобы он убрал мою мать от двери, тот подошёл, выражаясь нецензурной бранью, и, сорвав шапку с головы, кинул её в толпу. Так как мать держала внучку на руках, то за шапкой она не пошла. Я сама подняла, подошла к молодому человеку и сказала, что тот себя неадекватно ведёт. В этот момент он пнул правой ногой по моей правой ноге», — цитирует пресс-служба суда потерпевшую.

Мужчина изложил свою версию конфликта.

«Женщина хватала мою жену вместе с ребёнком, выталкивала её. Увидев это, я подошёл к ней, снял с головы шапку и бросил её в сторону, чтобы она отошла от жены. Ко мне подбежала другая женщина и начала пинать ногами, толкать в живот. Я закрывался от неё руками и ногами. Когда я закрылся от её удара ногой, то она своей правой голенью попала мне в колено левой ноги», — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в нарушении статьи 6.1.1 КоАП РФ и приговорил его штрафу в 5 тысяч рублей.

Напомним, что в октябре 2016 года в Кемерове социопатка сломала пассажирке нос за место в маршрутке.

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