 

Рухнула стена у не признанного аварийным дома в Красноярске

 5 мая, 13:31
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Рухнула стена у не признанного аварийным дома в Красноярске
Фото с сайта globallookpress.com

Часть стены дома, который администрация не согласилась признать аварийным в 2016 году, обрушилась в Красноярске, рассказал корреспонденту Сиб.фм 5 мая депутат Красноярского заксобрания Александр Глисков.

Летом 2016 года жители дома по улице Армейская, 27 на встрече с депутатом обратили внимание на обрушение стены с торца дома, проваливающиеся полы и обваливающиеся потолки в квартирах.

Александр Глисков обратился в прокуратуру, и в декабре 2016 прокуратура Красноярского края вынесла представление главе Красноярска по выявленным нарушениям в ходе проверки состояния данного жилого дома.

По результатам технического обследования, оплаченного за счёт субсидии администрации управляющей компании, степень износа жилого дома по улице Армейская, 27 составляет 78 %. Для признания жилья непригодным для проживания в случае каменных домов достаточно 70 %.

Однако администрация вынесла странное решение: вместо сноса и расселения провести в доме капитальный ремонт.

«Могу его (это решение — прим Сиб.фм) объяснить нежеланием <администрации> портить статистику, либо каким-то стремлением приобретать дополнительные бюджетные обязательства, — предположил Александр Глисков в разговоре с корреспондентом Сиб.фм. — В итоге вот результат такого халатного отношения чиновников к своим обязанностям: дом начал рушиться».

В разрушающемся доме проживают около 20 семей. Александр Глисков сообщил корреспонденту Сиб.фм, что в департаменте городского хозяйства считают дом собственностью жителей, а значит, они сами должны были его ремонтировать и следить за его состоянием.

Напомним, в марте стена жилого дома рухнула на балкон в Новосибирске.

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