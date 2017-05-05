 

Внук добился реабилитации героя Первой мировой войны в Забайкалье

 5 мая, 17:11
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Внук добился реабилитации героя Первой мировой войны в Забайкалье
Фото с сайта Забайкальского краевого суда

В Забайкалье внук героя Первой мировой войны, расстрелянного в 1938 году, добился реабилитации деда, узнал корреспондент Сиб.фм 5 мая из сообщения краевого суда.

Георгиевский кавалер Дмитрий Пушкарёв был признан виновным в том, что в 1919 году он принимал участие в организации добровольческого казачьего полка для борьбы с красными партизанами. Также его обвинили в том, что в 1920 году в станице Мангут он арестовал и выдал трёх красных партизан, одного из которых расстрелял лично. Ему вменялось участие в контрреволюционной повстанческой организации и работа по подготовке вооружённого восстания.

Внук Дмитрия Пушкарёва решил установить историческую справедливость и потребовал отменить постановление тройки УНКВД по Читинской области от 1 декабря 1937 года и прекратить производство по делу по причине отсутствия состава преступления. Игорь Пушкарёв установил, что его дед был героем войны 1914 года, награжден тремя Георгиевскими крестами и двумя медалями. Его уволили со службы после тяжёлого ранения. 12-й Забайкальский казачий полк, куда был приписан герой войны, не был карательным, а в августе 1920 года полк перешёл на строну красных партизан.

Дмитрия Пушкарёва трижды арестовывали в 1925, 1928, 1930 годах, но каждый раз освобождали, потому что его вина не была доказана.

«С учётом общеизвестных фактов получения в НКВД доказательств путём признания обвиняемых под пытками. Скорее всего, имели место как преднамеренный или вынужденный оговор свидетелями, так и вынужденный самооговор», — цитирует пресс-служба суда внука осуждённого.

Дело до сих пор засекречено, поэтому заседание проходило в закрытом режиме. Президиум Забайкальского краевого суда отменил постановление тройки УНКВД по Читинской области от 1 декабря 1937 года. Героя войны реабилитировали на основании закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий».

Напомним, что в мае 2013 года общественники потребовали расследовать массовые убийства в новосибирской тюрьме НКВД.

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