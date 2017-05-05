 

Водитель автобуса в Красноярске во время рейса играл в нарды

 5 мая, 18:15
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Водитель автобуса в Красноярске во время рейса играл в нарды
Фото с сайта pixabay.com

Госавтоинспекция Красноярска проводит проверку в связи с размещённым в интернете видео, на котором водитель пассажирского автобуса во время рейса играет одной рукой в нарды на планшете, постоянно отвлекаясь от дороги, узнал корреспондент Сиб.фм 5 мая из сообщения телеканала «ТВК».

Уже установлено, что правила дорожного движения нарушал водитель маршрута № 53. На видеоролике можно заметить, что автобус движется в пробке по улице Ястынской, поэтому скорость движения не высока.

«Ехали не торопясь, вдруг с мысли кто собьёт», — сыронизировал в комментарии к видеоролику автор, выложивший его в сеть.

Водителю грозит штраф, в автопредприятии, которое обслуживает маршрут, также пообещали принять меры к нарушителю. Между тем, в ГИБДД напоминают, что это уже не первый подобный случай вызывающего поведения на маршруте № 53 — на так давно один из водителей был заснят на видео, когда вёл автобус, управляя рулём левой ногой.

Напомним, в 2015 году в Томске водитель маршрутного микроавтобуса, несмотря на предупреждающие крики пассажиров, переехал четырёх утят, пересекавших оживлённую дорогу вместе с матерью.

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