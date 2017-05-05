Выпускница НГУ выступила одним из сценаристов фильма «Время первых»

Ирина Пивоварова, выпускница Новосибирского государственного университета выступила соавтором сценария к известному фильму «Время первых», узнал корреспондент Сиб.фм 5 мая из сообщения пресс-службы университета.

Соавторами Ирины Пивоваровой стали Юрий Коротков, Сергей Калужановов, Дмитрий Пинчуков и Олег Погодин. Фильм посвящен первому выходу космонавтов в открытый космос. В основу сценария легла история полета космического корабля «Восход-2» 18 марта 1965 года, завершившегося выходом Леонова в открытый космос, обстоятельства которого долгое время оставались засекреченными.«Время первых» вышел в прокат в начале апреля. Легендарный космонавт Алексей Леонов стал консультантом картины.

«Что сказать о фильме? Фильм получился. Конечно, хотелось бы и тут подкрутить, и тут подрезать, но главное — на месте. История, атмосфера, градус. Горжусь причастностью к группе, я знаю, как это было тяжело», — сообщила Ирина Пивоварова на своей странице в Facebook.

Главные роли в фильме исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский, режиссер Дмитрий Киселев.

Напомним, что в апреле 2017 года фильм новосибирского режиссера Андрея Звягинцева попал на канский кинофестиваль.