Землетрясение магнитудой 3.4 произошло в Республике Алтай

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Республике Алтай — магнитудой 3.4, и в Туве — магнитудой 3.0, рассказал корреспонденту Сиб.фм 5 мая замдиректора по науке Алтае-Саянского филиала «Единой геофизической службы РАН» Алексей Еманов.

5 мая в 5:33 по Гринвичу, в 12:33 местного времени случились подземные толчки магнитудой 3.4 в Республике Алтай.

«Толчки ощущались примерно в 10 км от посёлка Курай, — сообщил Еманов. — Разрушений нет, никто не пострадал».

Днём ранее, 4 мая в 19:50 по Гринвичу в Республике Тыва сейсмологи зафиксировали подземный толчок магнитудой 3.0. Эксперты связывают его с прошлыми крупными землетрясениями.

«Событие произошло в горах, в Тувинском нагорье, — уточнил корреспонденту Сиб.фм Алексей Еманов. — Толчок зафиксирован примерно в 100 км от Кызыла. Это большое расстояние, в Кызыле его почувствовать не должны, поскольку магнитуда 3.0 — не сильное событие. Оно может быть ощутимым на маленьком расстоянии от очага. Вероятнее всего, событие произошло ближе к посёлку Сарыг-Сеп. Я думаю, что оно связано с двумя тувинскими землетрясениями, которые произошли несколько лет назад. После крупного землетрясения долгое время следуют афтершоки — более слабые толчки».

Алексей Еманов отметил, что в Сибири сейсмическая активность наблюдается в основном в гористой местности: в Горном Алтае, Туве и на горных хребтах вокруг неё, Восточном и Западном Саянах. Основная причина подземных толчков — движение тектонических плит Земли.

Напомним, в январе 2017 года в Курумканском районе Республики Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 3.7.