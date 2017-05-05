Житель Омска выставил на продажу фигуру слона за 3,5 млн рублей

Слона из индийского храма, приносящего удачу, продаёт житель Омска, узнал 5 мая корреспондент Сиб.фм на сайте Avito.ru.

Автор объявления по имени Андрей рассказал на «Авито» обстоятельства покупки и причину продажи статуэтки, которую он называет «тотемом».

Драгоценного слона он приобрёл у паломника храма Хармандир-Сахиб в 2014 году. Во сколько ему обошёлся слон, Андрей не сообщил.

«Уговор был таков, что как уйдёт от меня определённо сложившаяся ситуация, я должен его перепродать, так как слон должен приносить пользу большему количеству людей», — сообщает продавец слона.

Стоимость в 3,5 млн рублей житель Омска считает справедливой.

Напомним, ранее грудь с фразой Дмитрия Медведева, сделанную новосибирской художницей, продали за 3 000 €.