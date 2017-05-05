Жительница Новосибирска не впустила в квартиру приехавших тушить её мангал пожарных

Дымящийся мангал на балконе одной из многоэтажек Новосибирска стал причиной вызова пожарных, которых хозяйка мангала отказалась впускать в квартиру, узнал корреспондент Сиб.фм 5 мая из сообщения областного ГУ МЧС.

Спасателей вызвали обеспокоенные соседи, которые заметили сильное задымление на третьем этаже и подумали, что начался пожар. Пожарная бригада вскоре прибыла на место происшествия и, оценив обстановку, сначала поднялась по лестничным маршам к квартире, откуда шёл дым. Хозяйка отказалась открывать дверь, поэтому им пришлось вернуться на улицу, приставить к задымлённому балкону лестницу и уже наверху провести необходимую разведку.

Поднявшись на балкон, спасатели обнаружили там разожжённый мангал и потушили его. Хозяйка квартиры привлечена к административной ответственности. Как отмечают в МЧС, подобные инциденты в Новосибирске продолжают происходить регулярно, поскольку многие любители жареного мяса забывают о том, что открытый огонь может стать причиной реального пожара. Хотя с началом весны в Новосибирской области введён особый противопожарный режим, который полностью запрещает разведение костров на территории муниципалитетов, дачных участков, частного жилого сектора и в природной зоне.

С начала пожароопасного сезона в оперативную службу МЧС по Новосибирской области поступило около 30 вызовов на пожары, связанные с неосторожностью любителей шашлыков: выезжая на пикники, горожане часто пренебрегают элементарными правилами пожарной безопасности и даже не всегда тушат угли, оставляя мангал на природе.

К установке мангалов предъявляются специальные требования: площадка для розжига должна находиться на расстоянии не менее пяти метров от зданий и строений, а зону вокруг мангала необходимо очистить от горючих материалов, например сухой травы. Нельзя использовать для разжигания легковоспламеняющиеся жидкости (бензин или керосин), также нельзя лить на уже горящие угли специальную жидкость для розжига — это может закончиться взрывом баллона. Угли, зола и шлак, остающиеся в мангале после использования, должны быть залиты водой и удалены в пожаробезопасное место.

Напомним, в начале марта в Новосибирске от отравления угарным газом в собственной квартире погиб мужчина, который, по всей видимости, курил в кресле, а затем оно загорелось.