 

Дачник побежал за своим угнанным автомобилем и догнал его под Новосибирском

 7 мая, 16:20
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Дачник побежал за своим угнанным автомобилем и догнал его под Новосибирском
Фото с сайта globallookpress.com

В Мошковском районе автовладелец задержал похитителя своего Nissan до приезда полиции, узнал 7 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Новосибирской области.

7 мая около 01:30 угонщик выкрал ключи из дачного домика и угнал иномарку. Владелец автомобиля, разбуженный шумом, начал преследовать уезжающий Nissan.

Преследование напугало злоумышленника, он бросил машину и попытался скрыться с места преступления бегом. Дачник во второй раз пустился в погоню, сумел настигнуть нарушителя и передать его представителям власти, сейчас угонщик находится в отделении полиции.

Злоумышленник оказался жителем Тогучинского района. По факту угона проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в 2016 году Новосибирск, Кемерово и Красноярск по угону автомобилей попали в топ-10 городов России.

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