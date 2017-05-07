 

Мальчик упал в горячий шлак и погиб в Кузбассе

 7 мая, 19:14
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Мальчик упал в горячий шлак и погиб в Кузбассе
Фото с сайта globallookpress.com

Открытая яма с горячим шлаком в Белово стала причиной смерти одного ребенка и серьёзных ожогов другого, возбуждено уголовное дело, узнал 7 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального управления СК по Кемеровской области.

По версии следствия, двое мальчиков подошли к краю шлакоотстойника, из которого шёл дым. Края ямы обвалились под весом детей, 9-тилетний мальчик сумел выкарабкаться. Он позвал на помощь взрослых, местные жители вызвали команду спасателей. Сотрудники МЧС подняли из ямы тело 10-тилетнего ребёнка. Второй мальчик госпитализирован с ожогами III-й степени. Трагедия произошла в микрорайоне Чертинский города Белово.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на два года.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Допрошены местные жители, сотрудники МЧС и администрации города.
Опасная яма по требованию полицейских обнесена сигнальной лентой, установлено освещение, и даже выставлен пост вневедомственной охраны.

Напомним, что 2 мая ребёнок подорвался на мине в Забайкальском крае.

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