«СИБЭКО» начнёт гидравлические испытания теплосетей Новосибирска 15 мая

АО «СИБЭКО» с 15 мая 2017 года начнёт проводить испытания тепловых сетей на плотность и прочность поочередно в различных районах Новосибирска, технические работы будут вестись поэтапно, узнал корреспондент Сиб.фм 7 мая из сообщения пресс-службы компании.

В соответствии с Постановлением мэрии г. Новосибирска от 05.05.2017г. № 2110, а также в целях организованного перехода на летний режим работы, испытания сетей будут проводиться в круглосуточном режиме повышенным давлением для выявления ослабленных участков трубопроводов.

«В ходе реализации мероприятий, при разрыве трубопроводов возможны размывы грунта и выход воды на поверхность. Последние этапы испытаний, связанные с отключением потребителей, будут закончены в июле 2017 года», — отмечается в сообщении.

Руководителям организаций и ведомств, директорам управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК компания рекомендует усилить надзор за территориями, улицами, межквартальными и внутридомовыми проездами под которыми проходят испытываемые теплотрассы. Гражданам советует не пускать детей к теплотрассам без надзора, а владельцам автотранспорта соблюдать особую осторожность при движении, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью.

При обнаружении размыва грунта и выхода воды на поверхность необходимо сообщать по телефонам: 051 — единая диспетчерская служба мэрии; 289-01-47 — центральная диспетчерская Филиала «Тепловые сети» АО «СИБЭКО».

Под испытания в Советском районе попадают сети по улицам: Ветлужская, Гидромонтажная, Динамовцев, Красноуфимская, Летняя, Молодости, Мухачева, Нагорная, Новоморская, Печатников, Приморская, Сердюкова, Смоленская, Софийская, Энгельса, 40 лет Комсомола.

С 15 мая будут проводиться испытания тепловых сетей на плотность и прочность от ТЭЦ-5. Под испытания попадают сети, под испытания в Дзержинском районе попадают сети по улицам: Айвазовского, Б. Богаткова, Бродского, Васнецова, Волжская, Волочаевская, Гоголя, Гусинобродское шоссе, проспект Дзержинского, Доватора, Есенина, Коминтерна, Кошурникова, Куприна, Левитана, Национальная, Ползунова, Селезнева, Толбухина, Трикотажная.

В Железнодорожном районе по улицам: 1905 года, Бурлинская, Нарымская, Сибирская, Советская, Челюскинцев, Шамшурина, Вокзальная магистраль.

В Заельцовском районе по Линейному жилмассиву, улице Линейная, от улицы Нарымская-Плановая в сторону р. Обь.

В Октябрьском районе по улицам: Автогенная, Б.Богаткова, Белинского, Воинская, Грибоедова, Долидовича, Дунайская, Карла Либкнехта, Кирова, Коммунстроевская, Кошурникова, Крамского, Ленинградская, Лескова, Лобова, Московская, Нижегородская, Никитина, Панфиловцев, Пешеходная, Пролетарская, Толстого, Тургенева, Чехова, Шевченко, Восточный жилой массив, Ключ-Камышенское плато, Вилюйская и Выборная.

В Центральном районе по улицам: Военная, Гоголя, Демьяна Бедного, Депутатская, Державина, Достоевского, Ермака, Ипподромская, Каменская, Крылова, Чаплыгина, Романова, Мичурина, Некрасова, Ольги Жилиной, Октябрьская, Орджоникидзе, Островского, Партизанская, Писарева, Семьи Шамшиных, Селезнева, Советская, Фрунзе.

В Первомайском районе по улицам: Баумана, Героев Революции, Красный факел, Марии Ульяновой, Марата, Первомайская, Пожарского, Тельмана, Физкультурная, Чапаева, Эйхе.

Начало расхолаживания сетевой воды и снижение температуры горячей воды с 04-00 часов 14 мая. Подъёмы давлений будут проходить с 15 по 24 мая. Отключение горячей воды будет длиться с 15 по 26 мая включительно.

С 15 мая по 19 мая под испытания тепловых сетей на плотность и прочность от Калининской газовой котельной попадут улицы: Тайгинская, Курчатова, Красных Зорь, Рассветная; Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова, Гребенщикова.

Начало расхолаживания сетевой воды и снижение температуры горячей воды с 12-00 часов 14 мая, подъёмы давлений будут проходить с 15 по 19 мая, отключение горячей воды будет длиться с 15 по 21 мая включительно.

Напомним, что в мае 2016 года компания «СИБЭКО» запустила сервис об отключении горячей воды в домах Новосибирска.