 

Три автомобиля и киоск с шауромой пострадали в результате ДТП в Новосибирске

 7 мая, 13:23
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Три автомобиля и киоск с шауромой пострадали в результате ДТП в Новосибирске
Фото со страницы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Авария с участием трёх автомобилей произошла на пересечении улиц Петухова и Паласса в Кировском районе Новосибирска, пострадал и киоск, торгующий шаурмой, сообщил 7 мая корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы регионального главка МВД.

Сообщение о происшествии появилось в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте». Очевидцы происшествия рассказали, что поздно вечером 6 мая автомобиль Toyota Premio на высокой скорости влетел в заднюю часть разворачивающейся на перекрёстке Петухова и Паласса Daewoo Nexia. От удара протараненный автомобиль выбросило на трамвайные пути. Тойота влетела в киоск, зацепив попутно автомобиль марки Honda.

После этого водитель Toyota попытался скрыться с места аварии, но был задержан полицией. В пресс-службе управления МВД корреспонденту Сиб.фм подтвердили факт аварии с участием трёх автомобилей на данном участке, однако подробности сообщить не смогли.

По версии свидетелей случившегося, водитель прибывал в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествии работали полиция и реанимационный автомобиль скорой помощи.

Напомним, ранее погоню за пьяным водителем в Новосибирске организовали восемь машин ДПС.

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