Жилые и дачные дома загорелись в Новосибирской области

В Новосибирской области загорелись жилые дома и дачные общества, сильный ветер усугубляет ситуацию, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщений сообществ АСТ 54 и «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте» 8 мая.

По сообщению подписчиков группы «Инцидент Новосибирск», 8 мая случился пожар в дачных домах Коченёвского района. Дачники всеми силами пытаются отбивать от огня свои дома, в том числе подручными средствами.

«У кого дачи в Коченёвском районе — общество „Полимер“ и „Клён“, там огромный пожар. Сгорело одно общество на горке за „Полимером“, сейчас горит „Полимер“ и „Клён“. Работает одна пожарная машина», — говорится в сообщении сообщества.

В этот же дань в селе Абрашино Ордынского района произошёл пожар в частном доме, пишет АСТ-54. По словам очевидцев, огонь из-за ветра быстро перекинулся на лес. Пожарные прилагали усилия, чтобы огонь не распространился дальше. Водители тракторов помогали им, перекапывая землю. Дом сгорел, но лес пожарным удалось отстоять.

«В Новосибирском районе, в посёлке Красный Яр, полыхают лес и деревянные постройки. Очевидцы пишут, что пожар объял большую территорию. По их словам, работающие на месте происшествия два пожарных расчёта с трудом справляются с тушением огня», — пишет АСТ 54.

Также в сообществе указали, что в Советском районе сгорел частный дом № 26 по улице Ивлевой. Очевидцы выдвинули версию, что причиной возгорания могла стать неисправная проводка. В результате пожаа никто не пострадал.

Корреспондент Сиб.фм пытается связаться с пресс-службой МЧС по Новосибирской области с целью выяснить, что происходит на самом деле.

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