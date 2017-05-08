 

Фотограф создала пляж из манной крупы в Красноярске

 8 мая, 10:20
подходящие темы
Фотограф создала пляж из манной крупы в Красноярске
Иллюстрация скрин-шот со страницы Lina Malina в Instagram

После фотосессии красноярского фотографа 60 килограмм манки отправились на помойку, узнал 8 мая корреспондент Сиб.фм на странице красноярского фотографа в Instagram.

Красноярский фотограф Lina Malina в условиях студии провела «пляжную» съёмку, рассыпав содержимое 87 упаковок манной крупы. Модель позировала на фоне, изображающем морской пейзаж.

«Ух, до сих пор не верится, что ради одной давней и не дающей мне покоя идеи был заказан баннер 3×3, куплено 60 с лишним килограмм манки, все действующие лица собраны вместе и вуаля — солнечный пляж в отдельно взятой студии», — пишет девушка на своей странице в Instagram.

Использованную не по назначению крупу собрали и вынесли на помойку, фотографу пришлось пропылесосить студию после творческого эксперимента.

Некоторые пользователи социальных сетей осудили расточительность девушки и предположили, что уже непригодную в пищу манку мог бы взять приют для животных.

Напомним, вскоре группа неслышащих фотографов с педагогом поедет в национальный парк «Ергаки», чтобы собрать материал для фотокниги.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 3 мая, 11:13 • репортаж

Пушки, танки, два ствола

Корреспондент Сиб.фм посмотрел, как проходит киберспортивный фестиваль и как киберспортсмены сражаются в Dota2 и World of Tanks.
 24 апреля, 09:51 • тест

Тест: вжух или ждун?

Что такое «дратути» и «шлакоблокунь», чем отличается вжух от ждуна? Тест от Сиб.фм и Tele2 на знание актуальных интернет-мемов.

Две премьеры: киберпанк vs готический хоррор

 19 апреля, 13:10 • колонка
Максим Генинг
кинолюбитель
Киноколумнист Сиб.фм — о фильме ужасов длительностью в два с половиной часа и «Призраке в доспехах», который думает, что ему есть что сказать.
самое популярное
 1 мая, 13:01 • новость

Монстрация под лозунгом «**** запрещена в России» началась в Новосибирске

Традиционное новосибирское первомайское шествие Монстрация стартовало в 13:00 от Дома офицеров: оно пройдёт по Красному проспекту до площади Ленина и завершится у оперного театра.
 28 апреля, 18:12 • новость

Десятки затопленных могил всплыли в Новосибирской области

Десятки могил на кладбище в Новосибирской области всплыли после затопления паводковыми водами.
 4 мая, 09:14 • новость

Жительница Новосибирской области пойдёт под суд за покупку флешки на AliExpress

Жительница города Барабинска Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в покупке шпионской техники — 56-летняя женщина заказала на интернет-аукционе AliExpress флешкарту с встроенным диктофоном.
 24 апреля, 14:21 • новость

Новосибирский суд не позволил Залесовым узнать место заключения убийцы их дочери

В Новосибирске первомайский судья отказал родителям убитой школьницы Карины Залесовой в их праве знать о месте заключения убийцы их дочери.
 1 мая, 21:31 • репортаж

Как Артём Александрович подружился с Анной Васильевной

Монстрация в 14-й раз прошла в Новосибирске. Корреспондент и фотограф Сиб.фм сходили на традиционное первомайское шествие и порадовались единству монстрантов и властей.
 3 мая, 07:00 • интервью

Чип не нужен

Надо ли вживлять под кожу биочип и каким будет человек будущего? Корреспондент Сиб.фм поговорила с Евгением Черешневым, который называет себя сторонником цифровой демократии, о кибербезопасности, больших данных и свободе.
присоединяйтесь!
    