Фотограф создала пляж из манной крупы в Красноярске

После фотосессии красноярского фотографа 60 килограмм манки отправились на помойку, узнал 8 мая корреспондент Сиб.фм на странице красноярского фотографа в Instagram.

Красноярский фотограф Lina Malina в условиях студии провела «пляжную» съёмку, рассыпав содержимое 87 упаковок манной крупы. Модель позировала на фоне, изображающем морской пейзаж.

«Ух, до сих пор не верится, что ради одной давней и не дающей мне покоя идеи был заказан баннер 3×3, куплено 60 с лишним килограмм манки, все действующие лица собраны вместе и вуаля — солнечный пляж в отдельно взятой студии», — пишет девушка на своей странице в Instagram.

Использованную не по назначению крупу собрали и вынесли на помойку, фотографу пришлось пропылесосить студию после творческого эксперимента.

Некоторые пользователи социальных сетей осудили расточительность девушки и предположили, что уже непригодную в пищу манку мог бы взять приют для животных.

Напомним, вскоре группа неслышащих фотографов с педагогом поедет в национальный парк «Ергаки», чтобы собрать материал для фотокниги.