 

Порывы ветра до 28 метров в секунду ожидаются в Новосибирской области

 8 мая, 11:03
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Порывы ветра до 28 метров в секунду ожидаются в Новосибирской области
Фото с сайта globallookpress.com

По данным Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы, днём 8 мая по Новосибирской области ожидается сильный ветер с порывами до 23-28 метров в секунду, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регуправления МЧС 8 мая.

Днём 8 мая по Новосибирской области ожидается усиление ветра 13-18 метров в секунду, местами очень сильный ветер с порывами до 23-28 метров в секунду.

«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП», — говорится в сообщении.

Если нет экстренной необходимости, ведомство просит жителей не покидать своих домов, закрыть форточки и окна, не подходить к ним близко, убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

Надо быть готовым, что в любой момент в доме может произойти отключение электроэнергии. При скачках напряжения электрической сети в квартире следует немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы при внезапном включении электричества во время отсутствия людей не произошел пожар.

Если стихия застала вас на улице, ведомство советует укрыться от шквального ветра в подземных переходах, подъездах, магазинах. Ни в коем случае не стоит прятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, возле стен домов, так как возможно обрушение шифера и других конструкций. Нельзя стоять под линиями электропередач или трогать оборванные провода.

Напомним, что 31 марта ураганный ветер в Новосибирске повредил 15 линий электропередач и сорвал крыши более 20 домов.

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