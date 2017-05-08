 

Следователи вызвали гендиректора красноярского телеканала за оскорбление чувств верующего

 8 мая, 12:47
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Следователи вызвали гендиректора красноярского телеканала за оскорбление чувств верующего
Фото с сайта globallookpress.com

Генеральный директор красноярского телеканала «ТВК» Вадим Востриков сообщил, что его вызвали в региональный Следственный комитет в связи с заявлением верующего, который почувствовал себя оскорблённым репостом от 2012 года, узнал корреспондент Сиб.фм 8 мая из сообщения на странице Вострикова в Facebook.

По словам Вадима Вострикова, его пригласили в Следственный комитет за репост записи дизайнера Артемия Лебедева, сделанного в 2012 году. Текст касался принятия Госдумой закона об оскорблении чувств верующих.

«Вы в 2012 (!!!) году сделали перепост оскорбительной по отношению к Богу записи Артемия Лебедева. Правда, вы написали, что с ней не согласны, но гражданин всё равно оскорблен и требует завести уголовное дело, поэтому вас нужно опросить», — передаёт Востриков слова сотрудника регионального СК.

Вместо Вострикова в Следственный комитет пошёл его представитель — юрист. Его расспрашивали является ли Востриков православным и как часто ходит в церковь. В конце разговора следователь предложила «провести перекрестный очный опрос и вызвать туда оскорбленного гражданина и вашего подопечного».

«Я сначала психанул, ну сколько можно этот бред выслушивать? А потом подумал — ведь это будет первый в мировой истории очный перекрестный опрос двух православных на предмет оскорбления одного из них посредством перепоста чужой мысли в интернете!», — написал Востриков.

Напомним, что в октябре 2015 года жители Новосибирска попросили проверить православных активистов на оскорбление чувств верующих.

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