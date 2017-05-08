Житель Красноярска продал награды деда-ветерана за 3 тысячи рублей ради дозы

Полицейские задержали 37-летнего жителя Красноярска, который подозревается в продаже боевых наград деда-ветерана Великой Отечественной войны, вырученные три тысячи рублей он якобы потратил на наркотики, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Красноярскому краю 8 мая.

По версии следствия, 37-летний житель Красноярска продал перекупщику орден «Славы» и медаль «За боевые заслуги». Награды принадлежали его деду, ветерану Великой Отечественной войны, который ушёл из жизни в 1998 году. За продажу боевых наград он выручил 3 тысячи рублей.

«Деньги внук потратил на наркотики, — рассказали в пресс-службе. — Перекупщик, в свою очередь, нашёл покупателя и перепродал награды ему за 6 тысяч рублей».

Сотрудники полиции задержали в Красноярске всех подозреваемых, причастных к продаже государственных наград. В ходе обыска у них обнаружены и изъяты орден и медаль, а также удостоверения к ним.

У внука полицейские нашли ещё один орден «Отечественной войны», который он не успел продать. Стоит отметить, что мужчина был ранее судим за незаконный оборот наркотиков.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении злоумышленников по статье 324 УК РФ («Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград»). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 6 месяцев или исправительные работы на срок до 1 года.

Напомним, в марте 2015 года новосибирский полицейский нашёл злоумышленника, присвоившего себе две пенсии ветерана Великой Отечественной войны.