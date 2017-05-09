 

Школьник в Хакасии погиб от удара током на стадионе

 9 мая, 15:03
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Школьник в Хакасии погиб от удара током на стадионе
Фото с сайта pixabay.com

Одиннадцатилетний школьник погиб в результате поражения электрическим током, играя на заброшенном стадионе в Абакане, узнал корреспондент Сиб.фм 9 мая из сообщения Следкома Хакасии.

Трагедия произошла 7 мая, когда мальчик со своим приятелем пришёл на территорию недействующего стадиона «Торпедо». Через незапертые двери школьник попал в помещение трансформаторной подстанции, где случайно упал на провод, находившийся под напряжением. От полученного удара током ребёнок скончался на месте происшествия. Второй мальчик не пострадал.

По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают, кто должен был отвечать за безопасность на стадионе.

Напомним, ранее в Кемерове три женщины и три ребёнка пострадали от удара электрическим током в бассейне спортивного комплекса.

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