Строительный кран упал от ветра и перегородил улицу в Красноярске

Ураганный ветер повалил в Красноярске башенный кран — он упал на проезжую часть на улице Киренского и повредил припаркованный грузовой автомобиль и хозяйственную постройку на частном подворье, узнал корреспондент Сиб.фм 9 мая из сообщения регионального ГУ МВД.

Инцидент произошёл 8 мая около 21:20, когда по улице двигался оживлённый поток автомобилей. По счастливому стечению обстоятельств конструкция во время падения не задела проезжающих машин. В результате ЧП никто не пострадал.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели и наряды полиции. Кран перекрыл проезжую часть, так что движение по улице было остановлено. К утру 9 мая конструкцию удалось разобрать и освободить проезд.

Напомним, что 31 марта ураганный ветер в Новосибирске повредил 15 линий электропередач и сорвал крыши более 20 домов.