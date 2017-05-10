Акция «Бессмертный полк» прошла в горах Алтая без происшествий

Общественная акция ко Дню Победы «Бессмертный полк» состоялась в горах Алтая: несмотря на протест МЧС Республики Алтай, около 60 человек взошли на вершину Юбилейная с портретами родственников-ветеранов в руках, рассказал корреспонденту Сиб.фм 10 мая руководитель Федерации альпинизма и скалолазания Новосибирской области (ФАиС НСО) Олег Макаров.

8 мая в 10:40 около 60 человек взошли на вершину Юбилейная высотой 3 403 метра в ущелье Актру в рамках Всероссийской общественной акции «Бессмертный полк». В восхождении приняли участие спортсмены-альпинисты из Новосибирска, Барнаула, Томска, Красноярска, Самары, Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Сургута. В руках они держали транспаранты с портретами родственников-ветеранов Великой Отечественной войны.

Организовали массовое восхождение ФАиС НСО и военно-патриотический центр «Зенит». Участников сопровождали семь инструкторов по альпинизму ФАиС и три инструктора барнаульского клуба альпинистов «Восхождение». Подъём занял 4 часа 40 минут. Погода была хорошей. В районе Голубого озера дежурили четыре спасателя и двое полицейских.

За несколько дней до проведения акции МЧС заявило об опасности восхождения. Пресс-секретарь МЧС Респулики Алтай Светлана Ляжко сообщила корреспонденту Сиб.фм, что организаторы акции не встали на учёт в поисково-спасательну службу.

«По приезду в Актру мы сразу зарегистрировались в ПСС и горной службе, 30 апреля у нас спасатели приняли радиограмму, — прокомментировал Олег Макаров. — Другой вопрос, что в марте принят новый закон о том, что надо предупреждать руководство субъекта РФ — Кош-Агачский район. Их мы не предупреждали».

Светлана Ляжко также утверждала, что на участие в восхождении были заявлены 35 детей. Макаров отметил, что детей не было, кроме спортсменов-альпинистов, в акции участвовали трое взрослых людей, которые не первый раз были в горах.

«Светлана Ляжко написала на сайте МЧС лживую статью про наше восхождение, потом они три раза переделывали, но у меня скриншоты остались, — рассказал Олег Макаров. — Начальник ГУ МЧС по Республике Алтай инициировал проверку накануне восхождения. Приехала полиция и прокуратура из Кош-Агачского района искать 35 малолетних детей, которых мы якобы должны были завести на Юбилейную. Полицейские и спасатели нас отслеживали, считали. Мы ждём извинения от МЧС Республики Алтай, поскольку они оклеветали общественную организацию».

Макаров заявил, что написал письма о произошедшей ситуации президенту России Владимиру Путину и в ГУ МЧС России.

Напомним, 4 мая 2017 года МЧС по Республике Алтай обратилось к новосибирскому губернатору Владимиру Городецкому с просьбой принять меры по постановке туроператоров на учёт поисково-спасательной службы, обращение было инициировано акцией «Бессмертный полк» в ущелье Актру.