 

Арендаторы леса в Бурятии задолжали федеральному бюджету 108 млн рублей

 10 мая, 14:14
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Арендаторы леса в Бурятии задолжали федеральному бюджету 108 млн рублей
Фото с сайта globallookpress.com

Прокуратура Бурятии потребовала от республиканского агентства лесного хозяйства взыскать с арендаторов долг более 108 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 10 мая из сообщения республиканской прокуратуры.

Прокуратура Бурятии проверила республиканское агентство лесного хозяйства и нашла нарушения законодательства, связанные с неисполнением полномочий по взысканию задолженности по платежам за использование лесов.

Долг в федеральный бюджет составил 108,5 млн рублей. Агентство лесного хозяйства организовало взыскание задолженности, но не контролировало исполнение судебных решений.

Прокуратура отметила, что из-за бездействия агентства ликвидировано ООО «Котани», которое было должно федеральному бюджету 15 млн рублей. Также агентство предоставляло недостоверную отчётность об оплате использования леса. Прокуратура вынесла представление руководителю агентства.

Напомним, что в апреле 2017 года в Бурятии на землях минобороны загорелось около четырех гектаров леса.

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