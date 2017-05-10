Арендаторы леса в Бурятии задолжали федеральному бюджету 108 млн рублей

Прокуратура Бурятии потребовала от республиканского агентства лесного хозяйства взыскать с арендаторов долг более 108 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 10 мая из сообщения республиканской прокуратуры.

Прокуратура Бурятии проверила республиканское агентство лесного хозяйства и нашла нарушения законодательства, связанные с неисполнением полномочий по взысканию задолженности по платежам за использование лесов.

Долг в федеральный бюджет составил 108,5 млн рублей. Агентство лесного хозяйства организовало взыскание задолженности, но не контролировало исполнение судебных решений.

Прокуратура отметила, что из-за бездействия агентства ликвидировано ООО «Котани», которое было должно федеральному бюджету 15 млн рублей. Также агентство предоставляло недостоверную отчётность об оплате использования леса. Прокуратура вынесла представление руководителю агентства.

Напомним, что в апреле 2017 года в Бурятии на землях минобороны загорелось около четырех гектаров леса.