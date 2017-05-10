 

Автовладельцы сами создают блокирующий в День Победы «белый шум» — новосибирский эксперт

 10 мая, 12:57
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Автовладельцы сами создают блокирующий в День Победы «белый шум» &mdash; новосибирский эксперт
Фото с сайта globallookpress.com

После праздничного фейерверка 9 мая жители Новосибирска массово жаловались в соцсетях на то, что не могли разблокировать сигнализацию на автомобилях: в такой ситуации каждый автомобиль может сработать в качестве «глушителя» и обездвижить целую парковку, рассказал 10 мая корреспонденту Сиб.фм владелец новосибирского сервиса по установке сигнализации «АвтоЛёха» Алексей Агапов.

Жители Новосибирска жалуются в соцсетях на ежегодный транспортный коллапс в местах запуска праздничных салютов: автовладельцы не могу уехать из-за того, что их машины заблокированы.

Специалист по установке сигнализации Алексей Агапов рассказал об эффекте «белого шума». Уходящая в прошлое самая популярная в Новосибирске система автосигнализации — Tomahawk — имеет существенный недостаток.

«При „прикуривании“ у них выгорает антенна, и пользователь может даже этого не знать, а она становится источником так называемого „белого шума“. Она непрерывно излучает сигнал в диапазоне 433 мГц. Если такая сигнализация будет находиться на стоянке, вокруг неё в радиусе от 50 до 100 метров сигнализации вставать в охрану и сниматься не будут», — рассказал Агапов.

Не только неисправность одного из автомобилей могла послужить причиной коллапса, но и несогласованность действий автолюбителей.

«У одного из автовладельцев не срабатывает сигнализация, он начинает непрерывно нажимать кнопку передачи данных на брелке и занимать этим действием эфир, в этот момент у второго пользователя возникает та же проблема, он тоже нажимает на брелок. Таких людей становится критическое количество, и все давят кнопку. Если бы все остановились, и с разницей в секунду нажали кнопки, автомобили бы разблокировались. А так каждый человек становится генератором „белого шума“», — вот что, по мнению эксперта, могло произойти на набережной.

Эффект «белого шума» зачастую используют злоумышленники, чтобы угнать авто без лишнего шума. Агапов сообщил, что иногда блокировкой сигнализации развлекаются и шутники-радиолюбители.

Напомним, в 2012 году жителя Польши задержали за поставку отмычек для новосибирских угонщиков.

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