 

Художники отреставрировали портрет XIX столетия в музее Красноярска

 10 мая, 16:34
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Художники отреставрировали портрет XIX столетия в музее Красноярска
Фото из группы музея имени В.И. Сурикова в соцсети «ВКонтакте»

В экспозиции Красноярского художественного музея выставлен портрет Павла Головина, восстановленный сотрудниками музеев совместно с московскими реставраторами, сообщил 10 мая корреспонденту Сиб.фм художник-реставратор Красноярского художественного музея Дмитрий Ильин.

Картина неизвестного художника находилась в музее с 1983 года, когда была передана в его фонд из Республиканского центра художественных выставок и пропаганды изобразительного искусства. Реставрация этого портрета заняла четыре года, была начала в 2012 году и окончена в 2016. Весной 2017 года картину впервые увидела широкая публика.

Художник-реставратор Красноярского художественного музея имени Сурикова работал над этой картиной во время стажировки в Москве. Он стажировался под руководством опытных реставраторов: заведующей отделом станковой масляной живописи Государственного НИИ реставрации, художника-реставратора 1 категории Марии Чураковой и художника-реставратора института Юрия Козака.

«Были вклеены прорывы, укреплён грунт и красочный слой, затем были подведены кромки (полоски холста, которые позволяют картину натянуть на подрамник). У неё не было кромок, она была срезана в свое время с подрамника. Был изготовлен подрамник, затем была проведена расчистка, удалён потемневший лак. Восстановление утраты красочного слоя было выполнено реставрационным грунтом, а потом проведено тонирование утрат. Затем картина была покрыта лаком. И изготовлена новая рама. Картине возвращен музейный экспозиционный вид, теперь можно ее помещать в экспозицию. До этого портрет был мятым холстиком с прорывами», — рассказал Дмитрий Ильин.

По словам реставратора, особую историческую ценность картине придаёт надпись на оборотной стороне, предположительно выполненная родными Павла Головина. Там указано, что он был адъютантом Его императорского величества цесаревича, а также что портрет был выполнен в Тифлисе в 1840 году.

Художественную ценность картины сложно оценить, однако Ильин отмечает, что портрет написан довольно мастеровито, его писал профессионал, художник академической школы.

Напомним, ранее работники московского музея хотели вывезти дверь философа Шпета из Красноярского края.

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