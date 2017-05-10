 

Мэр Бийска подал в отставку из-за живущего в США сына

 10 мая, 19:35
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Мэр Бийска подал в отставку из-за живущего в США сына
Фото с сайта globallookpress.com

Николай Нонко уходит с поста мэра Бийска, потому что лишён доступа к гостайне из-за сына, живущего за границей, узнал корреспондент Сиб.фм 10 мая из сообщения портала «Наш Бийск».

По словам мэра, 10 мая он ушёл в очередной отпуск с последующим сложением полномочий. До последнего рабочего дня накануне отпуска мэр не сообщал о планах покинуть пост. О своём решении он сообщил журналистам муниципальной газеты.

«Возникает закономерный вопрос: а каковы причины? Дело в том, что должность главы администрации города предполагает иметь определенную группу допуска по работе с секретными документами и по допуску к государственной тайне. Всегда это была вторая группа допуска, затем ее понизили до третьей группы, а сейчас по городам с определённой численностью населения её возвращают на вторую группу допуска. В связи с этим у меня возникают проблемы, по сути, — мои личные. Я никогда не скрывал, что у меня за границей проживает сын с семьёй», — поделился Нонко в интервью с газетой «Наш Бийск».

Контракт мэра заканчивается в сентябре, однако он решил подать в отставку раньше, чтобы не нарушать законодательство Российской Федерации. Нонко уверен, что нынешняя команда доведет до конца все начатые в городе проекты.

По информации портала altapress.ru, сын Нонко Евгений проживает в США, он работал программистом, а позже создал собственный бизнес в сфере информационных технологий.

Напомним, что в январе 2017 года мэр Томска обвинил Госдеп США в попытке организовать его отставку.

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