 

Мэр Новосибирска назвал 35 запрещённых для купания мест

 10 мая, 16:08
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Мэр Новосибирска назвал 35 запрещённых для купания мест
Фото Алёны Мартыновой

Новосибирский мэр Анатолий Локоть определил 35 водных объектов, на которых запрещено купаться, в их число вошли реки Обь, Иня и Обское водохранилище, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы мэрии Новосибирска 10 мая.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования Новосибирска. В 2017 году в число запрещённых для купания попало 35 мест.

Нельзя будет купаться в реке Оби на правом берегу в районе зданий № 22 на улице Понтонной и № 120 на улице 2-ой Сухарной Береговой, на левом берегу рядом с домами № 33 и № 43 в переулке Обском, № 15/1 на улице Бугринской, № 13 на улице Саввы Кожевникова и в районе микрорайона Лесоперевалки (дом № 29а на улице Самотечной).

Также считаются опасными участки на правом берегу Оби в посёлке Нижней Ельцовке (СНТ «Отдых-2») и в посёлке Матвеевке (дом № 20 на улице Тальникова). Запретили купаться на острове Кораблик.

В Обском водохранилище запрещёнными для купания местами определены прибрежные зоны в районе посёлка Кирово (дом № 550 на Бердском шоссе) и санатория «Золотой берег» (дом № 19 на улице Софийской), акватория аванпорта шлюза Новосибирской ГЭС (дом № 2 на улице Русской), прибрежная зона нижнего подходного канала шлюза Новосибирской ГЭС (СНТ «Путеец») и участок рядом со зданием № 302 по Бердскому шоссе.

На реке Ине опасно будет плавать от границы с Первомайским районом до устья реки Ини и от села Барышево до Ини. В список запрещённых мест также попали небольшие озёра и обводнённые котлованы в Дзержинском, Калининском, Заельцовском, Ленинском, Кировском, Октябрьском и Советском районах города.

В запрещённых местах будут вывешены знаки с надписью «Купание запрещено». Безопасность на водных объектах будут обеспечивать 30 спасателей муниципальной аварийно-спасательной службы «Витязь» и 80 сезонных матросов-спасателей.

Напомним, в 2015 году был запрещён для купания пляж рядом с парком «Бугринская роща», который был закрыт для отдыхающих на время строительства Бугринского моста.

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