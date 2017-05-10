 

Навальный не приедет на открытие своего штаба в Красноярске

 10 мая, 13:26
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Навальный не приедет на открытие своего штаба в Красноярске
Алексей Навальный, фото ильнара салахиева из архива сиб.фм

Реабилитация в испанской клинике после лечения залитого зелёнкой глаза помешает оппозиционеру Алексею Навальному прилететь в Красноярск на открытие своего предвыборного штаба, узнал корреспондент Сиб.фм 10 мая из сообщения на странице в социальной сети «ВКонтакте» красноярских сторонников политика.

Открытие штаба в Красноярске состоится 12 мая, место его расположения организаторы держат в секрете. Предполагается, что на церемонии открытия соберутся заранее зарегистрированные волонтёры, готовые помогать оппозиционеру в агитации, и аккредитованные руководством штаба журналисты, на вопросы которых ответит руководитель всей предвыборной кампании Навального Леонид Волков.

«Сам Алексей Навальный, к сожалению, не сможет посетить Красноярск 12 мая по запрету офтальмолога из-за химического ожога правого глаза средней степени — вместо участия в турне для открытия штабов с 12 по 15 мая, он вынужден будет лечиться, чтобы затем с новыми силами продолжать вести кампанию. Алексей всё равно посетит Красноярск позже, в рамках своего повторного турне в регионы России, проведение которого ожидается осенью», — говорится в сообщении сторонников Навального.

Напомним, предвыборные штабы Алексея Навального продолжают свою работу, несмотря на вступивший в законную силу приговор по «делу Кировлеса», который лишает оппозиционера права баллотироваться на пост президента России.

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