 

Нейрохирурги новосибирской клиники Мешалкина спасли трёхмесячного ребёнка

 10 мая, 17:33
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Нейрохирурги новосибирской клиники Мешалкина спасли трёхмесячного ребёнка
Фото предоставлено пресс-службой клиники Мешалкина

Хирурги Биомедицинского центра имени Мешалкина провели сложную операцию трёхмесячному ребёнку с врождённой деформацией мозгового отдела черепа, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы клиники Мешалкина 10 мая.

Врачи поставили новорождённому Артёму диагноз — сагиттальный краниосиностоз с правосторонней лобной плагиоцефалией (асимметрией черепа), когда ему исполнилось две недели. Краниосиностоз — преждевременное зарастание черепных швов, которое приводит к деформации черепа и препятствует нормальному развитию головного мозга.

Нейрохирурги клиники Мешалкина провели реконструктивную операцию на черепе трёхмесячного Артёма. Краниосиностоз обычно оперируют не ранее, чем в 5-10 месяцев, когда у ребёнка быстрее заживают остаточные костные дефекты. Но в случае с Артёмом пришлось поторопиться, поскольку прогрессировала внутренняя гидроцефалия. Для новосибирских нейрохирургов подобная операция такого маленького пациента стала первой в практике.

«Первым этапом Артёму выполнили реконструктивную операцию: после выпиливания разделили обширные костные лоскуты на фрагменты, из которых заново сложили новую правильную форму черепа, создав достаточное резервное пространство для растущего мозга, — пояснил врач-нейрохирург Вячеслав Кобозев. — Костные фрагменты закрепили специальными биодеградируемыми материалами, которые примерно через два года после установки рассасываются. Вторым этапом хирурги провели шунтирование сосудов головного мозга, направленное на лечение внутренней гидроцефалии. Осуществили вмешательства с промежутком в пять дней».

Краниосиностозом заболевает один из тысячи новорождённых. Чем раньше его выявить, тем лучше. К симптомам заболевания относятся повышенное внутричерепное давление, головные боли, тошнота, рвота, судороги, задержка интеллектуального развития и застойные диски зрительных нервов.

«Беременность протекала без осложнений, — рассказала мать Артёма Ольга. — Дважды ультразвуковая диагностика не выявила никаких патологий развития плода. На девятом месяце беременности я легла в роддом Рубцовска (Алтайский край) на сохранение, по результатам УЗИ мне экстренно выполнили кесарево сечение. Уже через пять дней после родов меня с сыном направили в Барнаул, где магнитно-резонансная томография головы подтвердила подозрения врачей: у Артема краниосиностоз».

Операция прошла успешно. Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо. Его вместе с матерью выписали из клиники.

Напомним, в декабре 2013 года нейрохирурги новосибирской клиники Мешалкина провели сложную микрохирургическую операцию, удалив у пятилетней девочки патологию в мозгу, которая вызывала приступы эпилепсии и беспричинный смех.

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