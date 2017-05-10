 

Новосибирскиий троеборец пойдёт под суд за продажу стероидов

 10 мая, 17:22
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Новосибирскиий троеборец пойдёт под суд за продажу стероидов
Фото с сайта Globallookpress.com

Дело в отношении 39-летнего новосибирского спортсмена Романа Домникова отправлено в суд, его подозревают в контрабанде, приобретении и незаконной продаже стероидов, узнал корреспондент Сиб.фм 10 мая из сообщения областной прокуратуры.

Новосибирский спортсмен Роман Домников предстанет перед судом за контрабанду, приобретение и сбыт сильнодействующих веществ. Препараты он заказывал в Таиланде, а посылки оформлял на имена своих знакомых, которые об этом не знали.

«Изучив действие стероидов на человеческий организм, испробовав их действие на себе, после обращения знакомых спортсменов с просьбами о приобретении стероидов, Домников решил заработать на их продаже. Он знал, что они запрещены в свободной продаже на территории России», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Для продажи подозреваемый создал страницы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на них он публиковал методики тренировок, фотографии препаратов и их описание. Деньги Домников получал на банковскую карту, оформленную на другого человека. Сам мужчина занимался троеборьем более 20 лет.

Уголовное дело возбужденно по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ»), части 3 статьи 234 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, пересылка в целях сбыта сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере»), части 3 статьи 234 УК РФ («Незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере»).

Спортсмен признал свою вину. Максимальное наказание по данным статьям — восемь лет лишения свободы.

Напомним, что в апреле 2014 года новосибирский чемпион по жиму лёжа был пойман на продаже стероидов.

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