В Алтайском крае выставлен на продажу один из крупнейших торговых центров «Республика» за 539,9 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 10 апреля из объявления на сайте Avito.

Один из крупнейших торговых центров Барнаула выставлен на продажу за 539,9 млн рублей. Потенциальным покупателям предлагается купить помещение площадью 42,4 тысячи квадратных метра с правом собственности на земельный участок под нужды здания площадью 28,3 тысячи квадратных метра, пристройку площадью 1,7 тысячи квадратных метра. Главное здание в пять этажей без учёта подвала и технического помещения оснащено эскалатором и двумя лифтами.

«Ранее использовалось как торгово-выставочный центр товаров для ремонта, мебели и отделочных материалов со сдачей аренды», — говорится в объявлении.

Продавец отмечает, что доход от аренды в 2014 году составил 156 млн рублей, а за 2015 — 157 млн рублей. Цена здания объекта снижается каждый день на 4,5 млн рублей.

«Комерсант» отмечает, что здание продаётся в связи с банкротством собственника здания ООО «Мега-дом». Владельцем здания является Борис Заякин, который был признал арбитражным судом Алтайского края банкротом по заявлению Сбербанка из-за долга на сумму более 812,9 млн рублей.

Напомним, что в июле 2016 года был продан новосибирский торговый центр «Аура».