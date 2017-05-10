Рабочие починили дорогу обломками мемориальной плиты в Омской области

Следователи проверят факт ремонта ямы на дороге в селе Омской области обломками мемориальной плиты, узнал корреспондент Сиб.фм 10 апреля из сообщения областного следственного комитета.

В селе Кормиловка Омской области обломками разбитой мемориальной плиты с именами героев Великой Отечественной войны починили яму на дороге. По этому факту следователи проводят проверку.

Сотрудники следственного комитета проверят опубликованную в СМИ информацию, установят обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, что в апреле 2017 года яму на дороге в Омской области починили матрасом.