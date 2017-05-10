Рабочие починили дорогу обломками мемориальной плиты в Омской области
10 мая, 18:52
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Фото из группы «ЧП Омск»
Следователи проверят факт ремонта ямы на дороге в селе Омской области обломками мемориальной плиты, узнал корреспондент Сиб.фм 10 апреля из сообщения областного следственного комитета.
В селе Кормиловка Омской области обломками разбитой мемориальной плиты с именами героев Великой Отечественной войны починили яму на дороге. По этому факту следователи проводят проверку.
Сотрудники следственного комитета проверят опубликованную в СМИ информацию, установят обстоятельства и причины случившегося.
Напомним, что в апреле 2017 года яму на дороге в Омской области починили матрасом.