 

Рабочие починили дорогу обломками мемориальной плиты в Омской области

 10 мая, 18:52
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Рабочие починили дорогу обломками мемориальной плиты в Омской области
Фото из группы «ЧП Омск»

Следователи проверят факт ремонта ямы на дороге в селе Омской области обломками мемориальной плиты, узнал корреспондент Сиб.фм 10 апреля из сообщения областного следственного комитета.

В селе Кормиловка Омской области обломками разбитой мемориальной плиты с именами героев Великой Отечественной войны починили яму на дороге. По этому факту следователи проводят проверку.

Сотрудники следственного комитета проверят опубликованную в СМИ информацию, установят обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, что в апреле 2017 года яму на дороге в Омской области починили матрасом.

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