Сибирские учёные первыми в мире создали модель вулкана с помощью электронной пушки

Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) и Института геологии и минералогии (ИГМ) сибирского отделения РАН первыми в мире создали вулканическую модель с помощью установки для электронно-лучевой сварки, узнал корреспондент Сиб.фм 10 мая из сообщения ТАСС.

Применение установки поможет ученым моделировать сейсмические процессы, происходящие на глубине до 70 километров, и изучать месторождения руд.

«Уникальность эксперимента по расплавлению ксенолитов (горных пород, вынесенных на поверхность магмой) с помощью мощного электронного пучка заключается в том, что мы можем проследить процессы плавления пород на глубине от 40 до 70 км без воздействия внешних факторов, увидеть, как переносятся микрокомпоненты в ксенолитах и образуются рудные месторождения, — рассказал главный научный сотрудник ИГМ СО РАН Виктор Шарапов. — Таким образом, мы можем составить цепочку событий, начиная от глубинных процессов и заканчивая выносом пород на поверхность, и с помощью математических и физических моделей прогнозировать сейсмическую активность и исследовать месторождения. Этот эксперимент проведён впервые в мире, так как установка уникальна».

Источник электронных пучков помогает моделировать процессы, происходящие в каменных метеоритах при их вхождении в атмосферу Земли. Установка предназначена для электронно-лучевой сварки. Она позволяет плавить вольфрам, самый тугоплавкий метал таблицы Менделеева, при температуре 3 300 °С.

«На установке выполняются заказы, в том числе для военно-промышленного комплекса России. С помощью установки также можно получать тонкие плёнки, нанопорошки, материалы с заданными свойствами», — цитирует агентство научного сотрудника ИЯФ Юрия Семенова.

Напомним, что в декабре 2013 года Институт ядерной физики получил рекордно горячую плазму.