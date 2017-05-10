 

Сибирские учёные начали исследование двух кимберлитовых трубок в Анголе

 10 мая, 14:02
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Сибирские учёные начали исследование двух кимберлитовых трубок в Анголе
Фото с сайта издания «Наука в Сибири»

Институт земной коры (ИЗК) СО РАН подписал контракт на исследование кимберлитовых трубок Катока и Луэле, которые находятся на северо-востоке Анголы, узнал корреспондент Сиб.фм 10 мая из сообщения «Науки в Сибири».

Учёные выполнят работы по комплексному тектонофизическому (структурно-тектоническому) и геолого-вещественному трёхмерному моделированию карьерных полей Катока и Луэле. Это обеспечит эффективное управление качеством алмазодобычи и безопасность горных работ.

«Эти объекты были выбраны вследствие целого ряда обстоятельств: в первую очередь — значимостью как с научной, так и с экономической точек зрения», — рассказал изданию «Наука в Сибири» директор ИЗК СО РАН член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб.

Издание отмечает, что Луэле — потенциально крупнейшая в мире кимберлитовая трубка. После 2020 года там планируется начать алмазодобычу. Катока — самая крупная кимберлитовая трубка Анголы из уже разработанных. Её обнаружили в 1968 году в русловых отложения рек Катока и Лова. Она в ходит в десятку крупнейших кимберлитовых трубок планеты.

Кимберлитовые трубки Анголы практически не разрушены процессами выветривания. Это сохранило их верхние, вулканические и вулканогенно-осадочные части.

«Именно подобные „полные“ разрезы вулканических аппаратов представляют большую ценность для учёных, позволяя наблюдать в деталях „анатомию“ кимберлитовых трубок, выявлять и прослеживать в реальных геологических обнажениях различные по составу и времени внедрения типы кимберлитовых пород, выяснять закономерности приуроченности промышленной алмазоносности к той или иной разновидности кимберлитов», — объяснил Дмитрий Гладкочуб.

Геологи изучили трещиноватость и разрывные нарушения в кимберлитах и вмещающих породах трубки, исследовали и отобрали пробы основных разновидностей кимберлитов трубок Катока и Луэле. На трубке в Луэле начались исследования вещественного состава по результатам бурения.

Напомним, что в октябре 2014 года сибирские учёные получили наноматериал на основе сверхпрочных алмазов.

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