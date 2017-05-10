Три человека сгорели в автомобиле под Томском

Ночью 9 мая на автотрассе Парабель — Томск загорелся автомобиль: пожарная охрана обнаружила в нём три обгоревших трупа, следователи проводят по факту проверку, узнал 10 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального управления СК.

О возгорании автомобиля Forester, стоявшего на обочине неподалёку от районного центра Парабель, местные жители сообщили в пожарную охрану в 03:30. После того, как команда пожарных справилась с огнём, в салоне было обнаружено три тела.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области по факту обнаружения тел трёх человек в сгоревшем автомобиле в Парабельском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам“)», — говорится в сообщении ведомства.

Тела доставлены в морг для проведения судмедэксперизы, следователи Парабельского межрайонного следственного отдела опрашивают свидетелей.

Напомним, 3 мая следователи начали проверку по факту гибели на корпоративе мужчины в Омске.