Власти частично закроют для парковки улицу Станционную в Новосибирске

Остановку транспортных средств запретят с 1 июня 2017 года на четной стороне улицы Станционной, узнал корреспондент Сиб.фм 10 мая из сообщения пресс-службы мэрии города Новосибирска.

Запрет распространяется на участок от Бетонного переезда до улицы 2-ой Станционной.

Рабочая группа по безопасности дорожного движения при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии приняла это решение в надежде, что оно поможет справиться с заторами и повысит безопасность на дорогах.

Напомним, в марте 2017 года новосибирский аэропорт Толмачёво просил ГИБДД ограничить парковку на улице Станционной.