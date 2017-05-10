 

Власти частично закроют для парковки улицу Станционную в Новосибирске

 10 мая, 19:50
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Власти частично закроют для парковки улицу Станционную в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Остановку транспортных средств запретят с 1 июня 2017 года на четной стороне улицы Станционной, узнал корреспондент Сиб.фм 10 мая из сообщения пресс-службы мэрии города Новосибирска.

Запрет распространяется на участок от Бетонного переезда до улицы 2-ой Станционной.

Рабочая группа по безопасности дорожного движения при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии приняла это решение в надежде, что оно поможет справиться с заторами и повысит безопасность на дорогах.

Напомним, в марте 2017 года новосибирский аэропорт Толмачёво просил ГИБДД ограничить парковку на улице Станционной.

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