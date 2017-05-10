 

Засмотревшийся на самолёт трёхлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа в Кузбассе

 10 мая, 14:51
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Засмотревшийся на самолёт трёхлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа в Кузбассе
Фото с сайта pixabay.com

Трёхлетний ребёнок получил травмы, выпав из окна пятого этажа в городе Киселёвске Кемеровской области, — мальчик засмотрелся на летящий самолёт, узнал корреспондент Сиб.фм 10 мая из сообщения регионального Следкома.

По предварительным данным следствия, ребёнок находился дома с родителями. На несколько минут его оставили без присмотра: в это время мальчик в окно увидел самолёт, залез на подоконник, однако не удержался и выпал с пятого этажа.

«Взрослые, заметив отсутствие ребёнка, обнаружили его лежащим у подъезда на асфальте и вызвали скорую помощь. В тяжёлом состоянии потерпевший был госпитализирован. Следователем будут проанализированы причины и условия, способствовавшие трагедии. Семья характеризуется положительно, на учёте не состояла», — говорится в сообщении следкома.

По факту травмирования ребёнка начата доследственная проверка.

Напомним, в апреле в Новосибирске полуторагодовалый ребёнок выпал из окна восьмого этажа: родители устроили уборку при открытом окне, и мальчик упал с высоты 30 метров. Во время падения ребёнок зацепил дерево, с травмами он был доставлен в больницу.

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