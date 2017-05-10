Жители сгоревшего дома в Красноярском крае продолжают платить за капремонт

В Красноярском крае собственники квартир дома, сгоревшего зимой, вынужденны платить за капремонт, узнал корреспондент Сиб.фм 10 мая из сообщения Life.

В доме по улице Маяковской города Кодинска зимой сгорело несколько квартир. Их собственники каждый месяц получают квитанции на оплату капремонта дома — около двух тысяч рублей в месяц. Погорельцам пообещали возместить ущерб и выделить жилье, пока им выплатили по 30 тысяч рублей.

«До сих пор нас принуждают выплачивать взносы на капитальный ремонт. Мы получили ответ из регионального фонда капремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края, что решение будет принято после получения дополнительной информации», — рассказали корреспонденту Life жители дома.

Некоторые люди до сих пор выплачивают ипотеку за квартиры, в которых уже не живут. На ремонт дома необходимо около 15 млн рублей.

Напомним, что в декабре 2015 года прокуратура Забайкалья нашла нарушения на 600 млн рублей при строительстве жилья погорельцам.