 

Жительница Омска заплатила полмиллиона рублей за спасение мужа от тюрьмы

 10 мая, 11:57
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Жительница Омска заплатила полмиллиона рублей за спасение мужа от тюрьмы
Фото с сайта globallookpress.com

Полиция Омска расследует уголовное дело в отношении 60-летней женщины, которая взяла деньги за спасение мужчины от тюрьмы, узнал корреспондент Сиб.фм 10 мая из сообщения регионального управления МВД.

По данным следствия, 60-летняя жительница Омска пообещала девушке помочь прекратить уголовное дело в отношении её мужа, которого подозревали в разбойном нападении. Сначала женщина просила за свои услуги 8 млн рублей, но после сделала скидку.

В декабре 2016 года 27-летняя девушка отдала злоумышленнице 200 тысяч рублей, а чуть позже ещё 300 тысяч. Когда мужчину осудили на пять лет лишения свободы, его жена обратилась в полицию.

У полицейских есть запись разговора подозреваемой и потерпевшей, которая подтверждает факт передачи денег.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.

Напомним, что в апреле 2017 года житель Иркутска стал жертвой мошенников, пытаясь купить автомобиль Mercedes-Benz через интернет.

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