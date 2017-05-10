Жительница Омска заплатила полмиллиона рублей за спасение мужа от тюрьмы

Полиция Омска расследует уголовное дело в отношении 60-летней женщины, которая взяла деньги за спасение мужчины от тюрьмы, узнал корреспондент Сиб.фм 10 мая из сообщения регионального управления МВД.

По данным следствия, 60-летняя жительница Омска пообещала девушке помочь прекратить уголовное дело в отношении её мужа, которого подозревали в разбойном нападении. Сначала женщина просила за свои услуги 8 млн рублей, но после сделала скидку.

В декабре 2016 года 27-летняя девушка отдала злоумышленнице 200 тысяч рублей, а чуть позже ещё 300 тысяч. Когда мужчину осудили на пять лет лишения свободы, его жена обратилась в полицию.

У полицейских есть запись разговора подозреваемой и потерпевшей, которая подтверждает факт передачи денег.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.

Напомним, что в апреле 2017 года житель Иркутска стал жертвой мошенников, пытаясь купить автомобиль Mercedes-Benz через интернет.