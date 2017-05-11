Альпинисты из Томска и Красноярска победили на чемпионате России в Ингушетии

Томская и красноярские команды стали лидерами на прошедшем в горах Ингушетии чемпионате России по альпинизму в скальном классе, сообщил корреспонденту Сиб.фм 11 мая томский альпинист Иван Темерев.

С 6 по 10 мая в Джейрахском районе Республики Ингушетии на скальном массиве Кавдоломит проходил чемпионат России по альпинизму в скальном классе. В соревнованиях приняли участие 11 мужских и четыре женских команды из Томска, Красноярска, Иркутска, Севастополя, Санкт-Петербурга, Мурманской, Челябинской и Свердловской областей. Спортсмены-участники имеют звания мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта по альпинизму.

Участником предлагалось за 20 часов (два соревновательных дня) пройти 29 маршрутов общей протяжённостью более полутора километров. Чемпионами стали Иван Темерев и Фёдор Копытов из Томска. Они преодолели около 20 маршрутов, которые в общей сумме составили более одного вертикального километра. Стоит отметить, что Темерев с Копытовым неоднократно становились лидерами на всероссийских соревнованиях по альпинизму.

Иван Темерев и Фёдор Копытов из Томска. Фото Елены Темеревой

«Массив менее монолитный с большим количеством полок и простых участков (в сравнении с Крымом — прим. Сиб.фм), — рассказал Иван Темерев. — Но это не мультипитчи, а маршруты в крымском стиле. Где трудности со страховкой, там шлямбура (крюк для страховки на скале — прим. Сиб.фм), где есть для этого рельеф — нет судейских точек страховки».

Чемпионат России в скальном классе неоднократно проводился в Крыму, в 2016 году — в горах Туюк-Су в Казахстане. Впервые его решили провести в Ингушетии.

Вторыми среди мужчин стали красноярские альпинисты Егор Матвеенко и Михаил Теплых. Бронзу заработали Альберт Денисламов и Геннадий Кабалин из Свердловской области.

Ирина Бакалейникова из Красноярска на маршруте. Фото Ивана Темерева

Среди женских команд чемпионками стали красноярские альпинистки Марина Попова и Олеся Бабушкина. Серебро выиграли Ирина Бакалейникова и Мария Смеловская из Красноярска. Агата Мавринская и Ирина Ктеринина из Челябинской области стали третьими. Иван Темерев заснял на видео, как соревновались женщины.

Напомним, в декабре 2016 года две сибирские команды альпинистов завоевали золото и серебро на заочном чемпионате России по альпинизму.