Бронзу на проекте «Танцуют все!» взяла студия Evolvers из Красноярска

В заключительном выпуске шоу знаменитый балетмейстер и танцовщик Владимир Деревянко предложил команде из Красноярска сделать тур по стране со своими номерами, узнал 11 мая корреспондент Сиб.фм от участницы шоу Юлии Коробейниковой.

Конкурс состоялся 7 мая на телеканале «Россия 1», Evolvers представили экспериментальную хореографию.

«Эксперимент начался уже тогда, когда мы согласились принять участие в этом шоу! Мы не показывали каждый эфир что-то свойственное нам, но в каждый из представленных танцев пытались внести частичку собственного стиля, — поделилась участница шоу Юлия Коробейникова. — Проект только закончился, мы пока многого не осознали, но, как минимум, мы смогли расширить свою аудиторию и заявить о себе на всю Россию!»

Из 11 танцевальных коллективов Evolvers вошёл в тройку финалистов в результате судейского отбора. Дальнейшую судьбу участников решали зрительские симпатии, и они разделились следующим образом: команда Evolvers заняла третье место, формейшн «Вера» из Тюмени завоевала серебро, театр «Байкал» из Улан-Удэ получил первый приз.

Напомним, ранее телеканал «Россия» пригласил иркутских танцоров с ДЦП на шоу «Танцуют все!»