Кемеровские чиновники на вертолёте доставили отшельнице Лыковой виноград и свечи

По поручению губернатора Кемеровской области Амана Тулеева знаменитой отшельнице Агафье Лыковой, проживающей в труднодоступном районе заповедника «Хакасский», вертолётом доставлены полтонны круп, фрукты и свечи, узнал корреспондент Сиб.фм 11 мая из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Продукты и другие необходимые отшельнице припасы на её таёжную заимку доставил глава Таштагольского района области Владимир Макута, совершавший облёт подведомственной территории с целью обнаружения лесных пожаров и незаконных вырубок. Среди привезённых им гостинцев оказались груши, виноград, мандарины, семена, бензин, батарейки, сено и комбикорм для коз и кур.

Отшельница рассказала чиновнику, как перезимовала, посетовала, что истратила дров больше обычного и сообщила, что видела медвежьи следы рядом со своим жильём. Губернатору Тулееву и всем жителям кузбасса Лыкова передала поздравления с Днём Победы.

В пресс-службе областного правительства напоминают, что Амана Тулеева и Агафью Лыкову связывает давняя дружба. Впервые они встретились осенью 1997 года, когда губернатор побывал в её таёжном доме. С тех пор отшельница регулярно переписывается с главой региона и обращается к нему с различными просьбами, хотя географически её заимка расположена не на территории Хакасии, а в Кузбассе.

Напомним, что в марте, когда в гостях у 73-летней таёжной отшельницы побывали сотрудники заповедника «Хакасский», она в очередной раз, несмотря на болезни и возраст, отказалась покидать свою заимку, ссылаясь на данную ранее клятву.