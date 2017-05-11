Пятнадцатилетняя девушка на Алтае родила ребёнка в бане и бросила его

Следователи Республики Алтай проводят проверку по факту рождения ребёнка 15-летней девушкой в одном из сёл Турочакского района; приятелю несовершеннолетней, которого подозревают в сексуальной связи с ней, грозит уголовное преследование, узнал корреспондент Сиб.фм 11 мая из сообщения регионального следственного комитета.

Ранее республиканское МВД сообщало, что 8 мая жители села Турочак обнаружили в заброшенном доме на берегу реки Бии новорождённого, оставленного матерью — он лежал, завёрнутый в простыню. Малыша немедленно доставили в больницу, а через сутки выяснилось, что ребёнка родила местная девушка.

По данным Следкома, 15-летняя мать рожала в бане, расположенной на приусадебной территории дома, где она проживает. Отцом ребёнка, предположительно, является 23-летний знакомый роженицы, который встречался с ней.

«Проводится доследственная проверка в отношении отца ребенка. Его действиям будет дана правовая оценка в свете статьи 134 УК РФ „Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста“. По предварительным данным, заведомо зная о возрасте девушки, он вступал с ней в половой контакт», — сообщает региональный следственный комитет.

Напомним, в феврале в Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело после нелегального аборта 15-летней девушки в читинском детском доме № 1.